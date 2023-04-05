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В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков, передает ТАСС.

По его словам, документ, подготовленный партией «Новые люди», предусматривает перенос на май четырех новогодних выходных. Даванков подчеркнул, что если законопроект будет принят оперативно, то уже в 2023 году россияне смогут отдохнуть с 29 апреля по 9 мая. «А в следующем году и дальше январские праздники будут с 1 по 3 января плюс Рождество (7 января), а майские — без перерывов, с 1 по 9 мая», — объяснил он.

При этом вице-спикер Госдумы напомнил, что российские регионы и сейчас могут добавлять выходные к майским праздникам по собственной инициативе, но не пользуются этой возможностью. Как рассказал Даванков, в 2022 году только Адыгея установила выходные с 1 по 5 мая, а также с 7 по 10 мая. «Мы считаем, что так должны отдыхать люди по всей стране. А все, что нужно, мы успеем сделать до майских и после майских [праздников]», — заявил политик, подчеркнув, что лучше съездить в лес на шашлыки, «чем сидеть дома зимой с салатами».