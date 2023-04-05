Я нашел ошибку
Главные новости:
В мероприятии приняли участие более 250 жителей и гостей города.
В преддверии Всемирного дня здоровья на самарской набережной прошла профилактическая акция
Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2024 года.
В Тольятти построят общеобразовательную школу на 1200 мест
Специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» традиционно наводят порядок на всех общественных территориях.
Общественные территории Самары приводят в порядок после зимы
Только в Промышленном районе сегодня работали порядка 1 800 человек.
В Самаре прошел первый санитарный средник в рамках месячника по благоустройству
Игорь Сядуков провел беседу с осужденными и сотрудниками.
Прокурор Игорь Сядуков посетил Областную соматическую больницу УФСИН СО
В экспозицию вошли портреты жен и детей военнослужащих-участников СВО. 
В Самаре открылась фотовыставка «Жены Героев. Молюсь за тебя»
Виктор Кудряшов провел совещание по отдельным вопросам регионального министерства строительства.
В этом году в Самарской области расселят 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья
Участники обсудили меры профилактики подростковой преступности.
В Правительстве региона состоялось заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.36
1.41
EUR 86.72
2.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел первый санитарный средник в рамках месячника по благоустройству
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
ЭкоСтройРесурс запускает в Самаре акцию по сбору макулатуры
Весь список
  • Персональные данные

В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая

5 апреля 2023 13:09
204
В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая

В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков, передает ТАСС.

По его словам, документ, подготовленный партией «Новые люди», предусматривает перенос на май четырех новогодних выходных. Даванков подчеркнул, что если законопроект будет принят оперативно, то уже в 2023 году россияне смогут отдохнуть с 29 апреля по 9 мая. «А в следующем году и дальше январские праздники будут с 1 по 3 января плюс Рождество (7 января), а майские — без перерывов, с 1 по 9 мая», — объяснил он.

При этом вице-спикер Госдумы напомнил, что российские регионы и сейчас могут добавлять выходные к майским праздникам по собственной инициативе, но не пользуются этой возможностью. Как рассказал Даванков, в 2022 году только Адыгея установила выходные с 1 по 5 мая, а также с 7 по 10 мая. «Мы считаем, что так должны отдыхать люди по всей стране. А все, что нужно, мы успеем сделать до майских и после майских [праздников]», — заявил политик, подчеркнув, что лучше съездить в лес на шашлыки, «чем сидеть дома зимой с салатами».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил тольяттинский
5 апреля 2023  10:09
Дмитрий Азаров поздравил тольяттинский "Акрон" с победой над "Динамо" в матче Кубка России
206
произошёл технологический отказ на канализационном коллекторе  в районе улицы Красный Кряжок в Куйбышевском районе
5 апреля 2023  09:48
Произошёл технологический отказ на канализационном коллекторе  в районе улицы Красный Кряжок в Куйбышевском районе
250
В ходе Госсовета было озвучено предложение главы региона о замещении в таксопарках иностранных машин на отечественные автомобили.
4 апреля 2023  22:56
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Президиума Госсовета, которое провел Владимир Путин по вопросам развития промышленности
1174
20, 21 и 22 апреля начнется бронирование путевок в организации детского отдыха и оздоровления на лето 2023 года
4 апреля 2023  13:15
В Самаре 20, 21 и 22 апреля начнется бронирование путевок в организации детского отдыха и оздоровления на лето 2023 года
911
в Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
4 апреля 2023  12:46
В Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
427
Весь список