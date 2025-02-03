В Волгограде ночью произошло около 50 взрывов на фоне атаки беспилотников

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В Волгограде ночью произошло около 50 взрывов на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По данным Telegram-канала Mash, в городе также слышны звуки, похожие на автоматные очереди.

Отмечается, что украинские дроны пролетают низко над городом — примерно в 300 метрах над крышами домов. В Красноармейском и Советском районах Волгограда нет электричества. Кроме того, в поселок Кирова отправили бригады скорой медицинской помощи, пишет Лента.

Ранее сообщалось, что в городе сработала система ПВО возле одного из местных заводов. Также о взрывах сообщали жители поселка городского типа Светлый Яр.

В Росавиации сообщили, что в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на работу. Это сделано в целях обеспечения безопасности полетов самолетов в российском регионе.

Также представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что временные ограничения на прием и отправку рейсов были введены в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.

В ночь на 29 января аналогичные ограничения вводились в аэропортах Казани и Санкт-Петербурга. Позднее полеты приостановил аэропорт Мурманска.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что при попытке Вооруженных сил Украины атаковать объекты в регионе, в том числе топливно-энергетического комплекса, произошло возгорание. Губернатор добавил, что пострадавших нет.

До этого глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки ВСУ. По его словам, в небе над российским регионом сбили украинский беспилотник. Он добавил, что по юго-западу Ростовской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.