В стране предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг

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Депутат от «Новых людей» Георгий Арапов предложил ввести уголовную ответственность за догхантинг. Такой законопроект он направил в правительство, сообщили «Известиям» в пресс-службе фракции 11 декабря.

«Проект федерального закона «О внесении изменений в ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (в части добавления квалифицирующего признака в состав преступления)» разработан депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Г. К. Араповым в целях добавления такого квалифицирующего признака в состав преступления, предусмотренной статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, как применение отравляющих веществ или заведомо опасных для жизни и здоровья животных предметов и средств, а равно их изготовление и использование», — говорится в пояснительной записке.

Автор законопроекта отметил, что в стране участились случаи агрессивных действий, направленных на уничтожение не только животных без владельцев, но и домашних питомцев путем распространения в общедоступных местах отравленной еды, заведомо опасных предметов и средств, например мяса, наполненного швейными иголками. По его словам, также происходит и самовольный отстрел животных.

«Следует отметить, что злоумышленники, распространяющие отравленную еду и заведомо опасные предметы и средства в общедоступных местах, зачастую уходят от ответственности, так как в том случае, если животное не съест оставленную вещь (в том числе если нет жалобы или заявления в правоохранительные органы, не обнаружено тело животного и т. д.), действие злоумышленника невозможно квалифицировать по статье 245 УК РФ. Предложенные законопроектом изменения устраняют указанный пробел в законодательстве», — уточняется в пояснительной записке.

Установление уголовной ответственности даже за использование отравляющих веществ или заведомо опасных для жизни и здоровья животных предметов и средств, которое не привело к их гибели или увечью, будет способствовать предупреждению преступлений, считает автор законопроекта.