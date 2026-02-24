В Совфеде рассказали об условиях назначения страховой пенсии по старости

Условия назначения страховой пенсии по старости для работающих и неработающих граждан не различаются, а индексация распространяется на обе категории. Об этом 24 февраля сообщила сенатор, бывший руководитель отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

«Для работающих и неработающих пенсионеров условия назначения страховой пенсии по старости одинаковые», — отметила она в беседе с «РИА Новости».

По словам парламентария, ежегодная индексация страховых выплат проводится для всех пенсионеров. С 2025 года ее действие вновь распространено и на продолжающих трудовую деятельность граждан. Последнее повышение состоялось 1 января 2026 года.

Мельникова уточнила, что неработающим пенсионерам страховая часть и фиксированная выплата увеличены на 7,6% с начала 2026 года. Для трудящихся получателей повышение в размере 7,6% рассчитывается от так называемой расчетной суммы — той, которую они получали бы при отсутствии занятости, после чего начисленная прибавка добавляется к фактически выплачиваемой пенсии. Кроме того, для них сохраняется ежегодный августовский перерасчет с учетом страховых взносов, уплаченных работодателем за предыдущий год, но не более трех пенсионных баллов, пишут "Известия".