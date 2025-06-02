В Саратовской области временно ограничили интернет

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В Саратовской области ввели временные ограничения на доступ к мобильному интернету. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

«Уважаемые жители! Прошу с пониманием отнестись к временным ограничениям мобильного интернета», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он отметил, что ограничения ввели для обеспечения безопасности жителей.

В Ярославской области 1 июня также были введены ограничения на использование интернета. Такие меры приняли в связи с вероятностью провокаций с применением БПЛА ВСУ, передает RT.