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В Саратовской области временно ограничили интернет

2 июня 2025 10:00
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В Саратовской области временно ограничили интернет

В Саратовской области ввели временные ограничения на доступ к мобильному интернету. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин. 

«Уважаемые жители! Прошу с пониманием отнестись к временным ограничениям мобильного интернета», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он отметил, что ограничения ввели для обеспечения безопасности жителей. 

В Ярославской области 1 июня также были введены ограничения на использование интернета. Такие меры приняли в связи с вероятностью провокаций с применением БПЛА ВСУ, передает RT.

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