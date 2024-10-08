В Рыбном союзе заявили об отсутствии дефицита красной икры в РФ

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Дефицита красной икры в 2024 году в России не будет, предложение продукта на отечественном рынке превысит объем потребления. Об этом в во вторник, 8 октября, сообщил председатель Рыбного союза (объединяет более 30 производственных и перерабатывающих предприятий рыбного хозяйства) Александр Панин в беседе с РБК.

По экспертным оценкам, в России потребляется около 15 тыс. т красной игры в год, а на долю выловленных лососевых приходится лишь 5% с икрой. На данный момент добыто около 230 тыс. т рыбы. Соответственно, производство икры может составить 11,5 тыс. т, подсчитал эксперт.

«Замороженные остатки переходят на нерыбный год, и с учетом производства текущего года итоговое предложение точно превышает среднегодовой спрос в 15 тыс. т. У нас не дефицит, а переизбыток красной икры», — заявляет эксперт.

В подведомственном Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщили, что с начала 2024 года российские рыбаки добыли 228,6 тыс. т лососевых. Этого достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и экспорта.

«Мы не ожидаем резкого дефицита лососевой продукции внутри страны, в том числе за счет роста выпуска аквакультурной рыбы и импорта», — сказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Подъем цен на красную икру ожидается только к Новому году из-за ажиотажа и в Масленицу, так как качественной икры останется уже не очень много, пишут "Известия".