В РПЦ призвали ввести наказание за ложные доносы на семью

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Нужно законодательно установить ответственность за ложные доносы на семью, а также за ошибки сотрудников опеки, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

"Требуется установить сегодня ответственность за ложный донос на семью. В настоящее время отсутствуют нормы законодательства, предусматривающие ответственность за предоставление должностным лицам, правоохранительным органам, органам опеки и попечительства, учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних заведомо недостоверных, ложных сведений, которые становятся основанием для вмешательства в семейную жизнь", - сказал Лукьянов.

Он отметил, что в результате такие семьи вынуждены "многие месяцы подвергаться унизительным проверкам, нападкам, угрозам, вымогательству". "Такая ситуация способствует процветанию практики ложных доносов на семьи, в том числе использованию их в целях мести, для выяснения отношений в "соседских войнах" и при бракоразводных процессах", - пояснил глава патриаршей комиссии.