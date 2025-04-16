В РПЦ призвали изучить идею установить выходной в первый день после Пасхи

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Предложение сделать понедельник после Пасхи выходным днем заслуживает рассмотрения, так как для него есть исторические, культурные и религиозные предпосылки. Об этом заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, пишет Смотрим.

Он привел в пример другие европейские страны, в которых сохранилась традиция устанавливать один или два выходных дня на пасхальной неделе, а также напомнил о региональных праздниках в России, правом устанавливать которые пользуются другие традиционные религии страны.

"Сейчас один из депутатов Государственной думы обратился в региональные органы власти, к губернаторам с предложением тоже сделать хотя бы первый день пасхальной недели выходным​​​. Я думаю, что это предложение как минимум заслуживает рассмотрения, оно имеет все исторические, культурные и религиозные предпосылки", – сказал Кипшидзе в беседе с журналистами.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к главам регионов России с предложением установить выходные на Пасху и в честь дня Святой Троицы. Идею поддержал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ иерей Федор Лукьянов, заметивший, что эта инициатива имеет под собой исторические основания.