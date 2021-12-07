В России заблокировали крупнейшую в мире площадку для продажи handmade-товаров Etsy

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Еще в июне 2019 года один из районных прокуроров Тамбовской области обнаружил в интернете площадку Etsy и магазин, торговавший репликами Gucci. Прокурор обратился в местный суд, который признал, что страницу магазина надо заблокировать.

Не прошло и двух с половиной лет, как Роскомнадзор исполнил судебное решение, заблокировав всю площадку. Это подтвердило ведомство на своей странице «ВКонтакте».

Блокировка Etsy произошла из-за того, что одна из страниц площадки содержала запрещенную информацию — несколько продавцов реализовывали контрафактные товары под брендом Gucci.

Роскомнадзор не смог ограничиться блокировкой только одной страницы с запрещенным контентом из-за технологии шифрования трафика, которая применяется площадкой, поэтому ограничил доступ ко всему ресурсу.

Рассмотрение дела в отношении Etsy в Октябрьском районном суде Тамбова началось еще 26 июня 2019 года, решение вынесли в июле, а в середине августа того же года материалы отправились в архив, пишет Обозрение.

Дело о неоригинальном Gucci рассмотрели домашним составом: истцом значится уваровский межрайонный прокурор Тамбовской области, ответчиком — Управление Федеральной службы по надзору в сфере технологий и массовых коммуникаций по все той же Тамбовской области. Однако, до блокировки сайта роскомнадзор дошел только 1 декабря.

За 2020 год Etsy вышел на 4-е место по числу ежемесячных посетителей среди всех электронных торговых площадок США (около 222 миллионов посетителей в месяц), уступив только Walmart, eBay и Amazon, гласит их финансовый отчет.

У Etsy нет отдельной клиентской службы, направленной на работу с российскими пользователями. Но есть официальные инструкторы, которые помогают местным продавцам выстроить свой бизнес, пользуясь всеми возможностями маркетплейса.

Несмотря на то, что решение о блокировке страницы с товарами в стилистике Gucci было вынесено еще в 2019 году, ее начали блокировать только 1 декабря 2021 года.

При этом вместо одной страницы под блокировку попал весь сайт Etsy. Роскомнадзор пояснил, что это не ошибка.

«Сайты используют современные способы шифрования для защиты персональных данных и денег покупателей. Получается, из-за отсутствия технической возможности блокировки одной страницы при спорной ситуации будет блокироваться вся площадка», — заявляет президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Также он считает, что прецедент с блокировкой Etsy демонстрирует риски, которые несут в себе последние инициативы государства по расширению возможностей досудебной блокировки сайтов, о которых ранее сообщал.

Блокировку с Etsy могут снять, если сайт удалит информацию, которую тамбовский суд признал запрещенной. Etsy должен сам уведомить Роскомнадзор о ее удалении. «Мы понимаем важность данного ресурса и искренне сочувствуем всем, кого затронуло данное решение. Однако основанием для снятия блокировки может быть только удаление информации, признанной запрещенной», — добавили в ведомстве.