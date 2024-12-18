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В России вывели медиков из-под действия статьи об оказании не отвечающих безопасности услуг

18 декабря 2024 09:18
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В России вывели медиков из-под действия статьи об оказании не отвечающих безопасности услуг

Госдума приняла на пленарном заседании поправку, по которой действие статьи Уголовного кодекса РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, не будет распространяться на случаи оказания медицинской помощи медиками. Поправка принята при рассмотрении во втором чтении законопроекта об ужесточении уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.

Изменения вносятся в статью 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас наказание по ней в случае, если деяния повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц, составляет до 10 лет лишения свободы.

Принятая поправка дополняет статью примечанием, по которому ее действие не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи, пишет ТАСС.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) заявил, что из-за неоднозначной трактовки норм ранее возбуждались уголовные в отношении врачей. "В 2022 году 260 таких уголовных дел было заведено. А к чему это ведет? К тому, что люди уходят из специальности, особенно хирурги, акушеры, уходят из специальности анестезиологи", - сказал он журналистам. 

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