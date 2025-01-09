В России введут уголовную ответственность за незаконную регистрацию ИП

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за регистрацию индивидуальных предпринимателей (ИП) на подставных лиц. Как пишет "Коммерсантъ", инициатива направлена на борьбу с фиктивной регистрацией ИП — практикой, которая часто используется для уклонения от уплаты налогов и обналичивания денежных средств.

В случае принятия законопроекта организация схем с фиктивными ИП будет караться штрафом или лишением свободы сроком до трех лет. Аналогичное наказание предусмотрено и для подставных лиц, хотя для них возможна смягчающая мера. Если преступление совершено впервые и они активно сотрудничают со следствием, то могут быть освобождены от ответственности.

Законопроект предлагает изменить статьи 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса РФ, которые касаются незаконного образования юрлиц и использования документов для этих целей. Теперь эти нормы распространяются и на действия, связанные с незаконной регистрацией ИП. Согласно пояснительной записке к проекту, в последние годы количество ИП значительно увеличилось, что создает возможности для финансовых злоупотреблений.

Большинство опрошенных изданием экспертов в целом поддерживают инициативу. Советник по уголовно-правовой практике Мария Бакакина назвала законопроект "естественным шагом" для устранения правового пробела, который до сих пор существовал в отношении ИП и их фиктивной регистрации. Бакакина отметила, что это шаг к более эффективному привлечению к ответственности тех, кто стоит за такими преступлениями.

В то же время, Андрей Тузов, управляющий партнер адвокатского бюро "ТЕЗА", указал на неопределенность в формулировках законопроекта, которые могут дать правоохранительным органам широкие полномочия. Эксперт подчеркнул, что особое внимание к предложенным изменениям следует обратить ИП, которые недавно зарегистрировались и получили кредиты, но пока не начали реализацию своих бизнес-планов, пишет Смотрим.