Главные новости:
63% самарцев одобряют целевую ипотеку для врачей и учителей
В России хотят наказывать таксистов за участие в мошеннических схемах
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по поддержке социального бизнеса и СОНКО
Более 27 км сетей ливневой канализации и свыше 1000 колодцев прочищено в Самаре
В России впервые наказали школьницу за видео уничтожения дрона
Осень активизировала рынок труда в Самарской области
Угрозу дефицита кофе опровергли производители
Вячеслав Федорищев обратился к спецназовцам региона по случаю Дня подразделений специального назначения
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.27
-0.38
EUR 94.39
-0.36
  • Персональные данные

В России впервые наказали школьницу за видео уничтожения дрона

24 октября 2025 10:01
102
В России впервые наказали школьницу за видео уничтожения дрона

Российскую школьницу впервые наказали за публикацию видео с работой системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подросток из Кирова Калужской области выложила в местном паблике кадры, на которых было запечатлено уничтожение дрона ВСУ в районе местного военного аэродрома. Правоохранительные органы быстро установили автора видео и нанесли визит родителям девочки.

С семьей провели беседу с участием сотрудников ПДН, после чего оформили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Родителям грозит штраф в две тысячи рублей, пишет Лента.

Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
308
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
521
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
23 октября 2025  21:23
337
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025  15:59
814
в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее
23 октября 2025  15:12
297
