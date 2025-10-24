В России впервые наказали школьницу за видео уничтожения дрона

102

Российскую школьницу впервые наказали за публикацию видео с работой системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подросток из Кирова Калужской области выложила в местном паблике кадры, на которых было запечатлено уничтожение дрона ВСУ в районе местного военного аэродрома. Правоохранительные органы быстро установили автора видео и нанесли визит родителям девочки.

С семьей провели беседу с участием сотрудников ПДН, после чего оформили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Родителям грозит штраф в две тысячи рублей, пишет Лента.