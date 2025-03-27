В России в 2026 году могут ввести возможность самозапрета на оформление сим-карт

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Сервис по самозапрету на дистанционное оформление сим-карт для граждан может быть запущен на портале «Госуслуги» весной 2026 года. Об этом 27 марта сообщили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

«Самозапрет на дистанционное оформление сим-карт могут запустить весной 2026 года, ориентировочно в марте», — приводит сообщение ТАСС.

По его словам, это связано с тем, что мошенники часто используют сим-карты, оформленные на других граждан.

Ранее, 24 марта, сообщалось, что с начала 2025 года свыше 200 тыс. иностранных граждан прошли регистрацию в единой биометрической системе (ЕБС) для получения или продления сим-карт. Около 80% зарегистрированных иностранцев — жители стран ближнего зарубежья. Всего в системе представлены граждане более 100 стран, пишут "Известия".