В России в 1,5 раза сократили сроки ответа чиновников на запросы многодетных

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У многодетных семей появился сервис, позволяющий получить нужные государственный услуги в одном месте и гораздо быстрее. Благодаря услуге «жизненная ситуация», срок обработки запроса сократился со 113 до 76 дней. Сервис стал частью программы «Государство для людей», которую курирует заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

Сервис, запущенный на портале госуслуг, собрал в себя весь комплекс вопросов, которые часто встают перед семьями с несколькими детьми. Например, там можно получить электронное удостоверение многодетной семьи, найти информацию о предоставляемых льготах и даже оставить обратную связь по работе ведомств.

«Сервис „жизненная ситуация“ для многодетных семей поможет гражданам не только получать государственные услуги проще и быстрее, но и подобрать варианты совместного досуга из перечня, который представлен и будет дополняться на портале госуслуг. Близкие люди смогут уделить внимание друг другу вместо визитов в ведомства для оформления документов», — отметил Дмитрий Григоренко.

Общее время на получение госуслуг в рамках одной «жизненной ситуации» уменьшилось в среднем на 37 дней — со 113 до 76. В аппарате вице-премьера уточнили, что со временем список предоставляемых услуг расширится. Например, можно будет оформить компенсацию проезда, льготный абонемент на кружки и секций, появятся напоминания о необходимости прикрепить ребенка к медучреждению.

Сервис «жизненные ситуации» заметно облегчит жизнь мам и пап. Так, среднее количество документов, необходимых для получения услуг, сократилось с 34 до 25, и в 4,5 раза уменьшилась необходимость посещать различные ведомства очно. До конца года запустят 34 «жизненных ситуаций» федерального уровня, пишет Ура.ру.