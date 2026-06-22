В России ужесточили уголовную ответственность за подделку медицинских справок об отсутствии опасных заболеваний.

Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин.

За подделку справки об инфекционном заболевании, опасном для окружающих, теперь грозит от двух до пяти лет лишения свободы и штраф от 800 тыс. до 1,5 млн рублей.

Если преступление совершила организованная группа или оно привело к массовому заражению людей либо другим тяжким последствиям, наказание может достигать восьми лет колонии и штрафа до 3 млн рублей, пишет РТ.