В Самарской области размыло участок федеральной трассы

В Самарской области изменили схему движения по одной из федеральных трасс. Причины озвучили представители регионального ГУ МЧС России.

Речь идет об автодороге М-5 «Урал» (подъезд к Оренбургу). Около поселка Ветлянка в Нефтегорском районе размыло асфальт.

«Ширина поврежденного участка составляет 20 метров, на месте работает дорожная служба», — пояснили в экстренном ведомстве.

Инспекторы ГИБДД организовали объезд поврежденного участка трассы. Протяженность запасных путей составляет 65 и 70 км.

Также представители ФКУ «Поволжуправтодор» временно закрыли трассу М-5 «Урал» (Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск — подъезд к Оренбургу» в Нефтегорском районе. Речь идет об участке с 74 по 93 километры, пишет 63.ру.

Фото облМЧС