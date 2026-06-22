Жители Самарской области помогли полицейским разыскать подозреваемого

В ходе расследования полицейские опросили пострадавшего, изъяли медицинскую документацию, осмотрели место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения, установили факт причинения вреда здоровью средней тяжести 48-летнему жителю Тольятти возле одного из многоквартирных домов в Автозаводском районе.

Оперуполномоченные уголовного розыска составили и довели до личного состава городского отдела полиции ориентировку на розыск злоумышленника, в том числе разместили информацию в сети Интернет и средствах массовой информации.

Жительница Автозаводского района увидела информацию в СМИ и обратилась в полицию с сообщением о возможном местонахождении разыскиваемого.

Сотрудники уголовного розыска территориального отдела полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу и с соблюдением мер безопасности, используя легенду о затопленном соседе, задержали ранее не судимого 33-летнего местного жителя.

Допрошенный в качестве подозреваемого мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не сдержал эмоций, когда ранее не знакомый мужчина, тоже по виду нетрезвый, грубо поздоровался с ним.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Полиция благодарит за помощь неравнодушных жителей региона, представителей СМИ, блогосферы и всех, кто принял участие в разыскных мероприятиях.