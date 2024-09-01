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В России увеличили выплату за сверхурочную работу

1 сентября 2024 09:52
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В России увеличили выплату за сверхурочную работу

С 1 сентября в России вступил в силу закон, внесший изменения в статью 152 Трудового кодекса РФ, касающуюся порядка оплаты сверхурочных работ. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Поправки направлены на повышение заработка сотрудников, работающих сверхурочно. Согласно новым правилам, при расчете оплаты труда будут учитываться как компенсационные, так и стимулирующие выплаты. Первая пара часов переработок будет оплачиваться в полуторном размере, а последующие часы — в двойном.

Эксперты сервиса SuperJob ранее предостерегли россиян от работы в компаниях с серой зарплатой, поскольку это может привести к низкой пенсии в будущем. Работники, недовольные выплатами «в конверте», могут запросить перевод на официальную зарплату. В случае отказа работник имеет право обратиться в налоговую инспекцию, инспекцию труда или в суд, пишет Газета.

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