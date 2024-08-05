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В России установлен рекорд по продажам умных часов

5 августа 2024 13:00
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В России установлен рекорд по продажам умных часов

В РФ в первом полугодии 2024 года зафиксированы рекордные продажи умных часов за всю историю, рассказали «Известиям» в МТС. Всего было продано 2,8 млн устройств на сумму 22,3 млрд рублей.

Вероятно, продажи устройств в натуральном выражении действительно достигли одного из самых высоких значений за последние годы, согласились в компании «Марвел-Дистрибуция». По ее оценкам, за первые шесть месяцев 2024-го в России было продано на 14% больше таких гаджетов, чем за аналогичный период 2023-го.

Главным драйвером роста продаж представитель МТС называет снижение средней цены умных часов.

«В 2020 году она составляла 15 тыс. рублей, в 2024 году — 7,8 тыс. В первую очередь, это связано с появлением на рынке более доступных моделей от различных брендов, в том числе от малоизвестных. Кроме того, интерес к умным часам растет за счет снижения интереса к фитнес-трекерам. Другими словами, спрос перераспределился, так как эти гаджеты стали более доступными и при этом имеют более широкий функционал в отличие от фитнес-трекеров», — отметили в пресс-службе оператора.

Продажи умных часов растут, в частности, из-за того, что люди обновляют гаджеты, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В этом году на рынок выходит много новых интересных моделей, добавил он. Цены действительно снижаются, добавил эксперт.

«Умные часы стали действительно массовым продуктом, который продается всё лучше и лучше», — указывает он.

В России продажи смартфонов устойчиво растут в течение нескольких кварталов, и значит для них требуется всё больше аксессуаров, в том числе умных часов, полагает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Эти гаджеты подешевели, в частности, за счет экспансии многочисленных китайских производителей, а доступность порождает рост спроса, отметил он.

Фото: pxhere.com

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