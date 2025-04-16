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В России стало меньше бездомных животных

16 апреля 2025 15:01
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В России стало меньше бездомных животных

В России за последние четыре года численность бездомных животных снизилась с 4,1 млн до 3,6 млн. Это 4% от общего количества питомцев. При этом количество питомцев в приютах выросло со 144 тыс. до 170 тыс. Об этом говорится в результатах исследования Центра изучения питания и благополучия животных, с которыми ознакомились «Известия» 16 апреля.

Большую часть составляют кошки — 2,8 млн против 800 тыс. собак. При этом почти вся популяция бездомных кошек обитает на улице, в то время как собак больше именно в приютах.

Эксперты отметили, что, по мнению опрошенных в ходе исследования экспертов, основная причина бездомности — человеческий фактор, до 98% уличных животных ранее были домашними. Ряды бездомных пополняются из-за нежелательного потомства нестерилизованных домашних животных, питомцев, теряющихся в результате самовыгула, и отказа хозяев от своих кошек и собак.

«Наше исследование выявило тревожную тенденцию: треть владельцев кошек и четверть владельцев собак когда-либо отказывалась от своего питомца. Еще 5 и 8% соответственно планируют отказаться от домашнего животного в течение года. Основные причины — переезд, аллергия и проблемы с поведением. Страшно и то, что почти 10% людей оставляют незапланированных щенят и котят на улице, и это не просто цифры. Это тысячи жизней, которые можно было спасти», — рассказала доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

По ее мнению, одним из ключевых решений проблемы бездомности может стать развитие у людей ответственного отношения к животным, причем начиная со школы и детского сада.

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