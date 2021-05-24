В России сегодня стартует ЕГЭ

148

В России сегодня стартует основной государственный экзамен. Его будут сдавать почти 1 млн 400 тыс российских девятиклассников, сообщили в Рособрнадзоре.

Итоговую аттестацию в форме Государственного выпускного экзамена сдадут почти 56 тыс девятиклассников. В этом году выпускники проходят её только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Экзамены по предметам по выбору отменили из-за пандемии.

Участники с ограничениями по здоровью для получения аттестата могут сдать только один предмет по своему выбору – русский или математику в форме ОГЭ или ГВЭ. 24 и 25 мая состоятся экзамены по русскому языку, 27 и 28 мая – по математике, 8 и 30 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи русского, 16 июня и 2 июля – для сдачи математики.

Сдать экзамены в резервные дни смогут участники, пропустившие основные сроки или не завершившие написание работы по болезни либо другой уважительной причине, а также участники, получившие неудовлетворительный результат, сообщает Радио Маяк.