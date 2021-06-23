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Почти половина российских выпускников недовольны результатами ЕГЭ

23 июня 2021 13:39
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Почти половина российских выпускников недовольны результатами ЕГЭ

40% выпускников заявили, что недовольны своими результатами за ЕГЭ. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования образовательной компании MAXIMUM Education и портала «Навигатор поступления» среди выпускников школ.

Довольны своими результатами остались 49% опрошенных школьников.

88% опрошенных школьников успели частично узнать свои результаты ЕГЭ. 7% выпускников уже знают все результаты экзаменов, 5% еще не знают своих результатов. 

92% опрошенных одиннадцатиклассников заявили, что после окончания школы пойдут учиться в российский вуз. 3% рассказали, что планируют пойти учиться в колледж. 1% опрошенных пойдут в армию, чуть менее 1% школьников заявили, что планируют отдохнуть год после школы, чуть менее процента заявили, что планируют поехать учиться в зарубежный вуз. 

69% опрошенных выпускников определились с направлением подготовки. 31% признались, что ещё финально не определились с направлением подготовки. 

Выпускников попросили рассказать, какое конкретно направление прямо сейчас для них приоритетно. Выяснилось, что самым популярным направлением среди опрошенных выпускников стало “компьютерные и информационные технологии” - приоритетным для себя его называют 15% опрошенных выпускников. В топ-5 направлений также вошли: экономика и управление - 14%, юриспруденция - 7%, образование и педагогические науки - 5%, математика и механика - 4%. 

56% опрошенных выпускников определились с вузом, куда хотели бы поступить. 42% признались, что ещё финально не определились с вузом.

Школьников попросили рассказать, какой вуз для них является приоритетным для поступления прямо сейчас. Выяснилось, что самым популярным приоритетом для поступления среди опрошенных выпускников является МГУ им. Ломоносова - приоритетным для себя его назвали 11% опрошенных выпускников. В топ-5 вузов также вошли: СПБГУ - 7%, ВШЭ - 7%, РАНХиГС - 6%, УрФУ - 4%. 

59% опрошенных выпускников планируют подавать документы в 5 вузов. 17% - в 3 вуза, 13% - в 4 вуза, 6% - в 2 вуза, 4% - в 1 вуз. 

64% выпускников не знают, смогут ли они поступить на бюджет или нет. 26% опрошенных школьников заявили, что смогут поступить на бюджет и 8% считают, что смогут поступить лишь на платное отделение. 

63% опрошенных одиннадцатиклассников считают поступление в вуз в онлайн-формате преимуществом, так как не нужно никуда ехать. 15% опрошенных считают онлайн-поступление недостатком, так как нет возможности познакомиться с вузом лично. 22% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Исследование проводилось образовательной компанией MAXIMUM Education совместно с порталом “Навигатор поступления” среди одиннадцатиклассников. Время проведения исследования 18 - 22 июня, метод проведения - e-mail опрос, количество участников - более 1 тыс. человек, география - все регионы РФ.  

Фото: Pixabay.com

 

Теги: вузы выпускники ЕГЭ

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