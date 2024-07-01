В России с 1 июля за нарушение антитеррористической защиты грозит 7 лет тюрьмы

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С 1 июля в России начинает действовать закон, устанавливающий наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет за нарушение антитеррористических мер безопасности объектов, пишет Газета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уголовное наказание применяется в случае, если виновное лицо дважды и более в течение 180 дней привлекалось к административной ответственности за такие нарушения.

Если преступление привело к ущербу свыше одного миллиона рублей или серьезному вреду здоровью человека, наказание может быть представлено в виде уголовного штрафа до 80 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за полгода. Кроме того, в таких случаях виновному грозит лишение свободы на срок до трех лет и запрет на занимание определенных должностей.

В случае гибели одного человека тюремный срок увеличится до пяти лет, а при гибели нескольких — до семи лет.