В России проходит второй день голосования на выборах в Госдуму

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В России 18 сентября начался второй день голосования на выборах в Госдуму.

Первые пункты заработали на Камчатке и Чукотке, затем Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области (ЕАО). Последними избирательные участки начнут свою работу в Калининградской области.

По данным Центризбиркома РФ, явка на выборы в Госдуму в целом по России в первый день голосования 17 сентября составила 16,85%. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев назвал показатель высоким, пишут "Известия".

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном, формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно как онлайн, так и лично на избирательном участке.