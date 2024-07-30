В России предложили заблокировать сервис подписок Boosty

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В Генпрокуратуру и Следственный комитет Российской Федерации поступило предложение заблокировать популярный сервис подписок Boosty на территории РФ. Это платформа, где подписчики становятся спонсорами выбранных блогеров.

Как сообщает Mash, предложение о блокировке поступило от Ивана Отраковского, руководителя общественной организации «Армия защитников Отечества». По словам Ивана, Boosty заблокировал аккаунты нескольких военных блогеров и военкоров, включая Стаса «Ай, как просто», Рому Хорса, GRPZDC, Кирилла Федорова и других. Эти блогеры через Boosty собирали деньги для гуманитарной помощи.

Блогеры считают, что площадка Boosty заблокировала их по политическим мотивам. В самом Boosty считают, что эти авторы были заблокированы, так как нарушали правила платформы. Она предназначена для того, чтобы собирать донаты за контент, а не на какие-либо нужды.

Напомним, что Boosty — площадка, созданная в России, пишет hi-tech.mail.ru.