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В России предложили создать единый федеральный реестр курьеров

30 мая 2025 10:45
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В России предложили создать единый федеральный реестр курьеров

Член Совфеда Артем Шейкин предложил создать Единый федеральный реестр курьеров и попросил Минтранс выразить свое мнение, целесообразно ли это, пишет РИА Новости со ссылкой на копию обращения, которое есть в распоряжении агентства.

Политик считает, что сейчас привлечь курьеров к ответственности за ДТП составляет большую проблему, так как многие из них используют личный или арендованный транспорт без водительских прав для передвижения на мопедах и без другой "надлежащей разрешительной документации".

"Это создает угрозу для безопасности участников дорожного движения и третьих лиц, а также усложняет контроль за действиями курьеров со стороны государственных органов", – считает Шейкин.

По его словам, в реестре могли бы содержаться данные о всех курьерах, что упростило бы их контроль и идентификацию, сделало отрасль более прозрачной.

Сенатор обратился к замглавы Минтранса Дмитрию Звереву.

"Прошу Вас выразить позицию относительно целесообразности создания Единого федерального реестра курьеров в целях повышения уровня безопасности дорожного движения и укрепления правовых основ развития отрасли курьерских услуг в России", – указывается в обращении.

По мнению Шейкина, целесообразно принять отдельный закон, который бы регулировал работу курьеров, в том числе прописал необходимость создать их единый реестр, пишет Смотрим.

"Главное — обеспечить, чтобы это решение не обременяло бизнес, особенно малые компании и самозанятых, а стало стимулом к цивилизованному развитию сферы", – добавил он.

Согласно официальным данным, в ДТП с курьерами на электровелосипедах в 2024 году в РФ погибли 12 и ранен 601 человек.

Исследование сервиса SuperJob показало, что в апреле медианная зарплата московских курьеров оказалась на 14% выше, чем у специалистов с высшим образованием, и на 40% выше, чем у специалистов без высшего образования. Если в марте медианная зарплата курьеров составляла 130 тысяч рублей, то в апреле она незначительно снизилась до 125 тысяч. Ожидается, что летом показатели вновь пойдут вверх.

 

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