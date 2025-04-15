В России предложили расширить условия семейной ипотеки

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Глава Татарстана Рустам Минниханов на заседании президиума Государственного совета "О развитии инфраструктуры для жизни" выдвинул инициативу о расширении программы семейной ипотеки за счет новых категорий семей. Кадры заседания были показаны в эфире "России 24".

Минниханов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину отметил, что регионы поддерживают расширение категорий семей для получения семейной ипотеки. В частности, указал он, речь идет о семьях, где возраст детей менее 14 лет, а также семей участников спецоперации.

Президент России Владимир Путин поблагодарил Минниханова за доклад и отметил, что предложения главы Татарстана будут изучены.

"[Вопросы] непростые и требуют особо внимания со стороны правительства, а в некоторых аспектов со стороны ЦБ", – указал Путин.

Ранее президент РФ на заседании Госсовета сообщил о рисках торможения жилищного строительства, пишет Смотрим.