В России появился новый класс воздушного пространства для дронов

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В России с 1 августа 2025 года введен новый класс воздушного пространства H, предназначенный специально для полетов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 м от земной (водной) поверхности и на специально выделенных для полётов беспилотных воздушных судов маршрутах на высотах ниже 3050 м», — говорится в постановлении. Его подписал глава правительства Михаил Мишустин.

В кабмине пояснили, что создание отдельного класса H направлено на развитие гражданской беспилотной авиацию. Также он направлен на повышение уровня безопасности при эксплуатации дронов, пишет Ура.ру.

Класс H стал четвертым типом воздушного пространства в России наряду с уже существующими классами A, C и G. Ответственность за публикацию информации о маршрутах и условиях эксплуатации дронов возложена на Росавиацию. При этом Россия стала одной из немногих, кто вывел этот отдельный класс.