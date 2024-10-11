В России поработают над имиджем минтая

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Доля потребления минтая в России — свыше 35%. Ассоциация добытчиков этой рыбы планирует удвоить ее потребление за счет изменения ее имиджа, пишет URA.RU.

Больше всего минтая ловили советские рыболовные траулеры. В 1980-х из мирового океана доставали около семи миллионов тонн этой рыбы в год.

Однако во времена СССР на Дальнем Востоке не было ни одного крупного и современного берегового комбината по производству филе минтая. Несколько филетировочных линий на рыбопромысловых судах появились лишь в конце 80-х.

Это связано с тем, что минтай шел в основном на экспорт. Он считался деликатесом в Германии, Великобритании, Японии. А в СССР его считали рыбой низшего сорта, подобной серебристому хеку — одному из видов трески.

После распада Союза в России эта рыба сохранила свое звание. В основном она была представлена в виде кошачьего корма, крабовых палочек и в McDonald's. Эксперты связывают это с переизбытком минтая в стране.

К настоящему времени объем вылова минтая составляет не более двух-трех миллионов в год. Снижение добычи обуславливается перевыловом.

Это привело к официальному воззванию Гринпис к добытчикам минтая по всему миру в 2008 году. Однако ни одна из стран, в которых традиционно употребляется минтай, не сократила его вылова или закупок.

В Японии, Корее и Юго-Восточной Азии из минтая делают пасту сурими, которая в России больше известна в виде крабовых палочек. В основном в производстве используется именно российский минтай.

Россия также является главным поставщиком этой рыбы в Польшу, Голландию, Германию. США ежегодно закупают российский минтай на 200 миллионов долларов — американские рыбаки, вылавливающие эту рыбу на Аляске продают ее гораздо дороже, чем россияне.

Промышленная освоенность минтая как сырья привела к тому, что эта рыба оставляет минимальное количество отходов на производстве. На употребление или переработку идет не только мясо или икра, но и печень, и кости, мука из которых используется для подкормки телят.

Пищевая ценность минтая не уступает другим рыбам. Он хранит в себе вкусовые качества трески, которую особенно ценят в испанской и португальской кухне.

При этом стоимость этой рыбы на внутреннем рынке остается стабильной и доступной для потребителей, несмотря на объемы вылова. В текущем году внутренний рынок стал основным пунктом назначения для филе этой рыбы из свежих уловов, а цены на мороженого минтая и его филе оказались ниже, чем в предыдущие годы.

К 2015 году экспорт минтая снизился на 10% при увеличении объемов добычи на 5-7%. Президент ассоциации добытчиков этой рыбы Алексей Буглак заявил, что в России будет изменен ее имидж. Таким образом ассоциация планирует удвоить потребление минтая в стране.