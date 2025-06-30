В России планируют ввести семь новых пошлин для мигрантов

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С 1 сентября 2025 года в России могут значительно вырасти госпошлины для мигрантов и автовладельцев. Соответствующий законопроект Минфина рассмотрят на заседании правительственной комиссии 30 июня.

«Власти планируют ввести семь новых пошлин для иностранных граждан, включая сборы за постановку на миграционный учет (500 рублей), продление разрешения на работу (4,2 тысяч рублей) и выдачу дубликатов документов (2,1 тыс рублей). Выдача и продление патентов также будут стоить 4,2 тыс рублей», — сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект Минфина.

Одновременно предлагается увеличить транспортные пошлины: стоимость водительских прав вырастет вдвое (до 4-6 тысяч рублей), оформление ПТС подорожает в 1,5 раза (до 1,2 тысяч рублей), а пластиковое СТС будет стоить 4,5 тысяч рублей вместо 1,5 тысяч.