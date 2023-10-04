В России планируют утвердить единую систему оплаты труда для педагогических работников

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Минпросвещения планирует утвердить единую систему оплаты труда для педагогических работников до конца 2023 года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, "основные подходы этой системы уже разработаны". Кравцов указал на "определенный перекос" в начислении зарплат учителям – пока каждая школа устанавливает свою систему оплаты труда.

"Мы систематизировали стимулирующие выплаты", – сказал он. По его словам, их перечень до конца года планируется утвердить, пишет Смотрим.

В итоге "будет единая прозрачная система оплаты труда с определенными понятными критериями начисления", в том числе стимулирующими, а ситуация с зарплатами "будет меняться", – отметил министр.