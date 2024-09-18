В России планируют ограничить выдачу SIM-карт

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Минцифры планирует изменить правила оказания услуг телефонной связи.

Их скорректируют в связи с подписанным Путиным законом о покупке SIM-карт. Так, для заключения договора могут ввести подтверждение личности: для иностранцев по по биометрии, а для граждан РФ — по биометрии, с помощью паспорта и портала госуслуг либо через уполномоченную кабмином организацию.

Если абонент превысит допустимое количество SIM-карт у себя, его об этом уведомят операторы. Если не снизит их число, то все номера заблокируют. Какие есть ограничения:

• для россиян: не более 20 SIM-карт

• для иностранцев: не более 10 SIM-карт

Решить вопрос с «симками» для граждан РФ можно до 1 ноября 2025 года, а для иностранцев — до 1 июля 2025 года.