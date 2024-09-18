В России планируют ограничить выдачу SIM-карт

Минцифры планирует изменить правила оказания услуг телефонной связи.
Их скорректируют в связи с подписанным Путиным законом о покупке SIM-карт. Так, для заключения договора могут ввести подтверждение личности: для иностранцев по по биометрии, а для граждан РФ — по биометрии, с помощью паспорта и портала госуслуг либо через уполномоченную кабмином организацию.
Если абонент превысит допустимое количество SIM-карт у себя, его об этом уведомят операторы. Если не снизит их число, то все номера заблокируют. Какие есть ограничения:
• для россиян: не более 20 SIM-карт
• для иностранцев: не более 10 SIM-карт
Решить вопрос с «симками» для граждан РФ можно до 1 ноября 2025 года, а для иностранцев — до 1 июля 2025 года.
Наконец, оплачивать связь наличными можно будет только в уполномоченных правительством организациях и только при подтверждении личности плательщика, пишет ТАСС.