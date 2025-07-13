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В России падают продажи вин

13 июля 2025 16:56
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В России падают продажи вин

Реализация тихих вин в российской рознице в первой половине 2025 года сократилась на 12%, игристых — на 5%. Основными причинами эксперты называют рост цен из-за повышения акцизов и пошлин, а также сокращение ассортимента импортных марок — поставки напитков из недружественных стран снизились более чем на 50%. При этом потребители все чаще отдают предпочтение пиву и слабоалкогольным напиткам, пытающимся походить на классическую винодельческую продукцию, пишет Коммерсантъ.

По итогам января—июня 2025 года продажи тихого вина сократились на 12% год к году, до 29,7 млн декалитров (дал), следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных участников алкогольного рынка. В то же время реализация игристых вин уменьшилась на 5% год к году, до 10 млн дал. В Ladoga (импортер и производитель алкоголя) также фиксируют снижение реализации вина.

По словам исполнительного директора виноторговой компании Fort Александра Липилина, основной фактор, влияющий на снижение потребления вина,— рост цен.

За последние два года пошлины повышались дважды, дважды поднимался и акциз, поясняет он.

С августа 2024 года действует постановление правительства РФ о повышении пошлин на импорт продукции из недружественных стран в размере 25% от стоимости, но не менее $2 за 1 л продукции. Ранее ставка составляла 20%. Это привело к подорожанию с начала 2025 года импортной продукции в среднем на 40% (см. “Ъ” от 23 февраля). Акциз на тихие вина вырос с 34 руб. до 108 руб. за 1 л в мае 2024 года и до 112 руб. в 2025 году. Для игристых вин его подняли с 45 руб. до 141 руб. и 147 руб. за 1 л соответственно.

Рынок вина в России еще молод и находится в стадии активной переориентации с импорта на российскую продукцию, говорит энолог-шампанист Olymp Winery и «Усадьба Белогорье» Илья Волошин. Это приводит к тому, что на полках быстро сменяются торговые марки — привычные покупателю бренды исчезают, а новые не успевают завоевать доверие, что временно сдерживает спрос, добавляет он. Господин Волошин считает текущее падение временным и прогнозируемым явлением, ожидая уже в следующем году восстановления спроса.

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