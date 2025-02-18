В России обсудят возможность полного запрета на экспорт бензина

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В России 20 февраля обсудят возможность полного запрета на экспорт бензина. Об этом сообщает «Интерфакс».

Предполагается, что вопрос будет рассматриваться на совещании под руководством вице-премьера РФ Александра Новака по ситуации на рынке нефтепродуктов.

7 февраля заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявил о готовности ведомства инициировать обсуждение месячного запрета на экспорт бензина российскими производителями. По мнению ФАС, такая мера позволит обуздать рост оптовых цен на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), наблюдаемый после длительного периода снижения.

Позднее сам Новак заявлял, что правительство обсудит инициативу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о запрете экспорта бензина.

Ранее ФАС запретила комментировать цены на бензин, пишет Газета.