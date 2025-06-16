В России обновят ГОСТ на икру

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Росстандарт разрабатывает обновленный ГОСТ на икру с пониженным содержанием соли, что поможет бороться с фальсификатом на рынке. Об этом сообщил глава ведомства Антон Шалаев.

«Интересная работа, которая сейчас идет — обновление ГОСТа на икру с точки зрения снижения массовой доли соли», — рассказал Шалаев в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума.

По его словам, это один из методов борьбы с фальсифицированной икрой, появляющейся на российских прилавках. В действующей редакции ГОСТа массовая доля соли составляет 4-6% для икры первого сорта и 4-7% для второго сорта.