14 ноября местами в Самарской области ожидается туман
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.
Владислав Дерябин из Самарской области - в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий.
РКЦ «Прогресс» и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
В России нашли более 60 ранее неизвестных вирусов

13 ноября 2025 13:34
105
В России нашли более 60 ранее неизвестных вирусов

В России выявили более 60 ранее неизвестных вирусов, сообщил гендиректор научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" Роспотребнадзора Александр Агафонов, пишет РИА Новости.

"Мы хотим обнаружить все вирусы, которые распространены на территории всей Российской Федерации. Для нас очень важно найти не только все вирусы, которые есть, но и особенно важно найти именно патогенные для человека. Уже более 50 субъектов федерации прислали нам свои образцы. Мы выделили уже более 60 новых вирусов, неизвестных ранее, изучили их генетическую структуру", — сказал он на научно-производственном форуме "Золотая долина" в новосибирском Академгородке.

Гендиректор "Вектора" уточнил, что это произошло во время работы по предотвращению глобальных пандемий. Он пояснил, что специалисты отобрали несколько вирусов и изучили их биологическое свойство.

"Наша основная задача сейчас — получить ответ, насколько эволюция этих вирусов будет стремительной, во что она перерастет, получим ли мы через некоторое время штамм, который будет обладать пандемическими свойствами. Эта задача очень сложная", — подчеркнул Агафонов.

Он призвал использовать возможности ИИ и нейросетей, чтобы предсказать структуры новых лекарств и вакцин. После этого можно будет приступить к проверке прототипов средств борьбы и получать их достаточно быстро.

 

