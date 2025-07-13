В России могут запустить фудшеринг молока

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Улучшить питание до 20 млн россиян за счет перераспределения сотен тысяч тонн молочной продукции в год предлагает гендиректор Health & Nutrition (H&N) Якуб Закриев. Для этого надо организовать фудшеринг непроданных молока и молочных продуктов, у которых близится к истечению срок годности.

«Молочная продукция — одна из самых чувствительных категорий к логистическим сбоям и срокам хранения, — говорит Закриев. — По данным отраслевых исследований, около 45% потерь в канале оптово-розничной торговли приходится на молоко, кефир, йогурты, сыры и творог. А по данным Всемирной продовольственной программы ООН, совокупные потери в молочной отрасли на всех этапах составляют до 20% продукции. Но при выстраивании эффективной фудшеринговой инфраструктуры потери могут быть снижены на сотни тысяч тонн ежегодно».

Фудшеринг — это бесплатная раздача еды нуждающимся. Подобные программы действуют во многих странах мира, в том числе они помогают реализовывать товары накануне истечения срока годности. Подобные инициативы есть и в России. Многие из них не удается развить из-за того, что предназначенные к бесплатной раздаче товары все равно облагаются налогом на добавленную стоимость. В результате благотворительность получается слишком дорогой и бизнес от нее отказывается, пишет АиФ.