В России могут запретить розничную продажу бестабачных смесей

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Госдума 25 июня планирует принять в I чтении законопроект главы комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко о запрете розничной продажи бестабачных смесей для нагревания с массовой долей никотина более 3,5%. Это следует и повестки заседания парламента, с которой ознакомились «Известия». Документ поддержан правительством и рекомендован к утверждению правовым управлением нижней палаты.

«Проект федерального закона разработан в целях улучшения охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции и вызван необходимостью обновления и недопустимостью послабления мер, направленных на предупреждение потребления табачных изделий в любой форме и сокращение спроса на никотинсодержащую продукцию с учетом Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

Также в нем отмечается, что сегодня наряду с электронными системами доставки никотина, включая вейпы (устройства для потребления никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей), набирают популярность бестабачные смеси для нагревания — кальянные смеси на основе нетабачного сырья (заменители табака для кальяна), как правило, с добавлением вкусоароматических и прочих веществ.

«Согласно действующему с 1 июля 2023 года национальному стандарту «ГОСТ Р 70654-2023. Бестабачная смесь для нагревания. Общие технические условия», подобная смесь может быть «безникотиновой» — с массовой долей никотина (далее — м.д.н.) менее 0,01% и «никотинсодержащей» — с м.д.н. от 0,01% до 3,5%. Допустимость некоторого количества никотина в номинально безникотиновой смеси объясняется погрешностью измерения. Однако ничто не препятствует умышленно (чтобы спровоцировать тягу и увеличить спрос) добавлять в будто бы безникотиновые смеси минимальное или любое иное количество «скрытого» никотина», — объясняется необходимость законодательного регулирования.

При этом, подчеркивается в документе, в отличие от табачной продукции и никотинсодержащих жидкостей, бестабачные смеси не подлежат ни обязательной сертификации, ни декларированию соответствия. Подтверждение соответствия стандарту является добровольным и, в силу закрепленной в нем презумпции безникотиновости при м.д.н. менее 0,01%, вовсе не гарантирует полного отсутствия никотина в продукции — смеси, позиционируемой изготовителем и продавцами как безникотиновая, пишут "Известия".