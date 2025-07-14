В России могут ввести дополнительные пошлины для мигрантов

94

В России рассматриваются дополнительные государственные пошлины для мигрантов, прибывающих в страну с целью трудоустройства. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«На этой неделе приступим к рассмотрению законопроектов, которыми вводятся дополнительные государственные пошлины для мигрантов», — написал Володин в своем telegram-канале. Согласно проекту, за выдачу или переоформление патента для работы мигрантам из безвизовых стран предлагается установить пошлину в размере 4 200 рублей. Такая же сумма будет взиматься за продление срока действия разрешения на работу для мигрантов из визовых стран. За выдачу дубликата патента или разрешения на работу, а также за внесение в них изменений, планируется установить пошлину в 2 100 рублей.

Кроме того, законопроекты предусматривают введение или увеличение пошлин за ряд других процедур. В частности, речь идет о постановке на учет по месту пребывания, регистрации по месту жительства, продлении срока временного пребывания в России, а также о регистрационных действиях, связанных с транспортными средствами. По словам Володина, введение дополнительных пошлин позволит не только увеличить поступления в государственный бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, пишет Ура.ру.