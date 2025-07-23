В России использование VPN при совершении преступлений будет считаться отягчающим обстоятельством

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Использование VPN-сервисов при совершении преступлений в России будет считаться отягчающим обстоятельством. Госдума приняла соответствующий закон в третьем чтении. Об этом URA.RU рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Инициатива направлена на устранение правовых пробелов, которыми пользуются злоумышленники, в первую очередь — кибермошенники и организаторы противоправной онлайн-активности. «Мы видим, что технологии, которые сами по себе нейтральны, все чаще становятся инструментом преступления. Поэтому наша задача — не ограничить их развитие, а создать правила, при которых их использование в преступных целях становится невозможным. Поправки вводят точечную, дифференцированную ответственность именно за противоправное использование цифровых инструментов», — пояснил парламентарий.

В статью 63 УК РФ вносятся изменения, устанавливающую перечень отягчающих обстоятельств при вынесении приговора. Кроме того, в УК РФ введены новые статьи 274.4 и 274.5, предусматривающие уголовную ответственность за незаконные операции с SIM-картами и передачу сведений для регистрации пользователей на интернет-платформах. За такие преступления предусмотрен штраф до 700 тысяч рублей или уголовный срок до трех лет. Участие в таких схемах влечет штраф до 300 тысяч рублей или другие наказания вплоть до двух лет лишения свободы.