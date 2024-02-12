В России исключили новое повышение ключевой ставки

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На ближайшем заседании совета директоров Банка России, которое состоится 16 февраля, будет принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16 процентов. Возможно, его участники также рассмотрят снижение, но не повышение ставки. Об этом со ссылкой на опрошенных аналитиков сообщает Forbes.

Ни один из них не видит повода для нового ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), однако и ее смягчение было бы преждевременным. Таким образом, если их прогноз оправдается, то заседание станет первым с июля, где ставка не изменится.

Главный экономист по России и СНГ+ «Ренессанс Капитала» Софья Донец отмечает, что в последние месяцы ситуация развивается так, как ожидали в ЦБ. Так как новых сигналов от регулятора нет, то в силе остается нейтральный, данный в декабре, пишет Лента.