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В России хотят создать полку для органических продуктов

4 июня 2025 13:17
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В России хотят создать полку для органических продуктов

В России хотят создать полку для органических продуктов. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

«Проект федерального закона разработан в целях облегчения для потребителей возможности осуществлять осознанный выбор и приобретать безопасные для здоровья органические продукты питания. Здоровье человека во многом зависит от качества потребляемых им продуктов питания. Целый ряд добавок, консервантов, красителей, содержащихся в продуктах питания, являются не просто вредными для организма, но и опасными, могут негативно влиять на здоровье человека, провоцировать различные заболевания, вызывать аллергические реакции», — говорится в документе, который имеется у «Известий».

В нем отмечается, что продукция, производимая в органических хозяйствах, согласно требованиям, установленным законом «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», не содержит ГМО, консерванты, красители, ароматизаторы, химические консерванты; исключает использование пестицидов, химических удобрений, гормонов, стимуляторов роста и антибиотиков. Почву для улучшения плодородности в органических хозяйствах обрабатывают только природными средствами, а для борьбы с вредителями используют звуковые, световые ловушки и ультразвук.

Также сообщается, что органические продукты безопасны для окружающей среды. Граждане, которые заботятся о своем здоровье, предпочитают покупать безопасные для здоровья органические продукты питания.

Согласно п. 1 ст. 10 закона РФ «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.

«В целях обеспечения для потребителей возможности правильного выбора продуктов питания законопроектом предлагается внести изменение в ст. 10 закона РФ «О защите прав потребителей», дополнив ее новым п. 5, согласно которому продавец вправе размещать и реализовывать сертифицированные органические продукты питания на специально выделенных торговых местах (полках) с информированием об этом потребителей. При дистанционном способе продажи продуктов питания с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» продавец вправе предоставить потребителю достоверную информацию о реализуемых сертифицированных органических продуктах питания посредством ее размещения в отдельном разделе (торговой полке) на сайте и (или) странице сайта в сети «Интернет», — сказано в документе.

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