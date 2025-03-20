В России хотят полностью запретить продажу чипсов детям и ввести на них акциз

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Чипсы предлагают сделать подакцизным товаром, одновременно запретив его продажу несовершеннолетним. С такой инициативой на имя председателя правительства Михаила Мишустина обратился глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. Размер акциза может быть определен в 20% от стоимости товара, пояснил он «Известиям».

В документе он сообщает, что еще в 2020 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала снизить или запретить потребление продуктов, богатых трансжирами, к которым относятся и чипсы.

По оценке организации, потребление трансжиров приводит к развитию ишемической болезни сердца, от которой в мире ежегодно происходит до 500 тыс. преждевременных смертей. А в 2023 году, отмечает Олег Павлов, ВОЗ поставила чипсы на первое место в перечне самых вредных продуктов.

Кроме того, глава Общественного совета при Роспотребнадзоре напомнил о мерах, которые правительство РФ уже предприняло по борьбе с «вредной» едой. Так, с 2023 года акцизом стали облагаться сахаросодержащие напитки. А с октября того же года повысилась ставка налога на добавленную стоимость на гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры и другие похожие блюда — с 10 до 20%.

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