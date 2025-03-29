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В России дрон впервые пролетел между регионами по всем правилам гражданской авиации

29 марта 2025 20:25
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Были соблюдены все нормы, которые соблюдают воздушные суда, совершая регулярные рейсы.

Дрон авиакомпании «Аврора — беспилотные авиационные системы» первым в России совершил полет между городами соседних регионов. Полет состоялся по всем правилам гражданской авиации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области, передает РБК.

Речь идет о гражданском дроне, который используется в воздушном пространстве для различных целей.

По словам генерального директора авиакомпании Константина Сухоребрика, полет проходил по маршруту город Оха (Сахалинская область) — Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край). Были соблюдены все нормы, которые соблюдают воздушные суда, совершая регулярные рейсы.

«Не было никаких специальных зон, не было никаких специальных разрешений, что это исторический момент для авиации, <...> в стране еще никто такую работу не выполнял», — пояснил Сухоребрик.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Россия

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