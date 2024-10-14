в России будут разливать шотландский виски Glendale

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В Российской Федерации начнут разливать шотландский виски Glendale. Соответствующее соглашение было подписано компаниями из РФ и Шотландии.

Об этом сообщают "Ведомости". По информации издания, представляющая РФ крупная компания Luding Group достигла соглашения с Campbell Mayer из Шотландии. По этому контракту теперь в России как раз и смогут разливать Glendale.

Выпускать виски на территории РФ будет Коломенский винно-коньячный завод в Московской области. Все необходимые для выпуска данного вида алкоголя процессы планируют наладить до конца текущего года.

Особо отмечается, что ранее данный виски разливался исключительно на территории Шотландии.

Накануне стало известно о том, что в стране выросло число баров, пабов и рюмочных. По данным "Коммерсанта", их общее количество увеличилось на четверть за предыдущий год.