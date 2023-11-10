В России будет создана фабрика больших данных

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Об этом сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев.

Глава Министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Максут Шадаев на форму Finpolis заявил, что в России создадут фабрику больших данных в основе технологий искусственного интеллекта (ИИ).

«Будет создана государственная фабрика больших данных, где будет происходить накопление, формирование датасетов, прежде всего, на основе данных, которые уже есть у государства. Второе. На основе тех данных, которое государство на определенных условиях будет забирать у бизнеса. В этом смысле это тоже будет большая регуляторная поправка. И в этом государственном DataLake будут формироваться DataSet и будут предоставляться разработчикам технологий, чтобы они могли тренировать свои нейросети для дальнейшего предоставления сервисов на конкурентной основе», – сказал Шадаев.

Приоритетными областями использования ИИ, по мнению главы ведомства, являются образование, здравоохранение, сферы безопасности и обслуживания.

В настоящий момент мир включается в настоящую гонку по развитию технологий искусственного интеллекта, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «В условиях такой гонки цель государства – создать необходимые условия для развития искусственного интеллекта как с точки зрения нормативного регулирования, так и с позиции наличия должной инфраструктуры. Долгое время ИИ в России развивался за счет бизнес-сектора, поэтому инициативы государства станут дополнительным толчком развития и институционализации политики по развитию технологии. Важно понимать, что интеграция ИИ не является самоцелью, ИИ, действительно, эффективный инструмент развития целых отраслей экономики. И роль государства, в том числе в том, чтобы технология пришла не только в бизнес, но и в социальные сферы: например, в медицину или образование», – считает эксперт.

Необходимость внедрения технологий в социальные сферы объясняется высоким коэффициентом полезности интеграции, пояснил Антон Немкин. «Показательнее всего это можно рассмотреть на примере медицины. У нас есть ряд заболеваний (онкология, прежде всего), для успешных преодолений которых, необходимо раннее диагностирование. Осуществить раннюю диагностику силами одного врача не всегда возможно, поскольку заболевания так или иначе могут принимать индивидуальные формы – что хорошо для одного плохо для другого. Это большая проблема, особенно в условиях, когда у лечащего врача отсутствует статистика похожих случаев, на которые он мог бы ориентироваться. Благодаря внедрению ИИ мы получим большую базу данных симптомов, с помощью которой врач сможет сверить свои предположения с существующей статистикой. Это позволит значительно облегчить выявление диагностических аномалий, что важно для раннего диагностирования», – объяснил депутат.

Важный вопрос – сохранность данных и их обезличенность, отметил эксперт. «Создание подобных решений требует от государства повышенного внимания к защите персональной информации и ее обезличенности, особенно в условиях активного развития мошенничества в стране. При этом речь идет не только о присвоении самого высокого класса безопасности системы,

но и о дополнительных мерах, направленных на развитие цифровых компетенций у операторов ИИ. Мы знаем, что несмотря на соблюдение всех формальных требований информационной безопасности, утечки все равно имеют место быть. Поэтому этот вопрос также должен затрагиваться», – заключил парламентарий.