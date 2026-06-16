В Рособрнадзоре сообщили о росте числа стобалльников по истории на ЕГЭ

Число выпускников, набравших максимальные 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по истории, по сравнению с прошлым годом выросло почти в полтора раза, а доля участников с высокими результатами возросла на 4%. Об этом 15 июня сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Если говорить о данных этого года, то у нас увеличилось количество стобалльников почти в полтора раза по истории, а количество высокобалльников на 4% тоже увеличилось», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Музаев сообщил, что не менее 20% заданий ЕГЭ по истории посвящено Великой Отечественной войне. По словам главы Рособрнадзора, выпускники демонстрируют заметный прогресс в этой теме, а вопросы, связанные с ходом войны, входят в число наиболее успешно выполняемых на экзамене.