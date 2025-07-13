В Роскадастре рассказали, сколько в России городов с одинаковыми названиями

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Как минимум 67 городов России имеют одинаковые названия, сообщили в Роскадастре. Среди них в топ-5 входят Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск. Городов с такими названиями в нашей стране по три.

Так, город Александровск есть в Пермском крае, Мурманской области и в Луганской Народной Республике, Кировск – в Ленинградской, Мурманской областях и также в Луганской Народной Республике, Красноармейск – в Саратовской и Московской областях, а также в Донецкой Народной Республике, Приморск – в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях, Советск – в Кировской, Калининградской и Тульской областях.

Далее следуют города, названия которых повторяются на карте России дважды. Среди них, в частности, – Артемовск, Белогорск, Благовещенск, Дзержинск, Донецк и некоторые другие.

Всего повторяющихся названий городов – 31, передает РИА Новости.