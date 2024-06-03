В РФ утвердили новые правила применения дорожных камер

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Правительство утвердило новые правила применения комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые вступят в силу с 1 сентября текущего года. Об этом 2 июня сообщает «Коммерсантъ».

Так, согласно новым правилам, данные с дорожных камер будут передаваться непосредственно в информсистему МВД «Паутина» без изменений, а также без какой-либо промежуточной обработки и хранения. Предварительная обработка данных исключается (к примеру, сейчас ею занимаются ЦОДД Москвы или ЦБДД Московской области).

В документах закреплен закрытый перечень мест, где может быть установлен комплекс. Это аварийно опасные участки дорог, выделенные полосы, пешеходные переходы, перекрестки, участки с запретом стоянки и прочее. Предусмотрено, что расстояние между стационарными камерами, которые фиксируют скорость, должно быть не менее 1 км в населенном пункте и 5 км за городом, но есть исключения для перекрестков, очагов аварийности и выделенок.

Среди прочего также прописано, что камеры можно размещать ставить в зонах дорожных работ и убирать после их окончания; места размещения камер должны быть закреплены в проектах организации дорожного движения; конструкции с камерами не должны загораживать светофоры и дорожные знаки; автомобили с мобильными камерами должны иметь специальные опознавательные знаки, пишут "Известия".