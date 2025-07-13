В РФ предложили давать гражданским женам участников СВО право на наследство

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Власти решили предоставить гражданским женам погибших или пропавших без вести участников специальной военной операции (СВО) право на наследство и социальные льготы. С рекомендацией принять в первом чтении подобный законопроект выступил комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы.

«Законопроектом предлагается закрепить правовое регулирование в интересах членов семьи погибших военнослужащих, если у таких военнослужащих сложились незарегистрированные в установленном порядке брачные отношения (семья) до участия в специальной военной операции», — заявил Крашенинников. Пресс-релиз комитета есть в распоряжении «Ведомостей».

Согласно проекту закона, для получения выплат гражданская жена должна будет доказать в суде факт совместного проживания с погибшим военным не менее трех лет, либо не менее одного года, если у пары есть общий ребенок. После подтверждения этого статуса семья сможет рассчитывать на страховые выплаты, ежемесячные пособия, социальные льготы и право на наследование имущества погибшего.

В исключительных случаях, например при беременности или наличии поданного заявления в ЗАГС. Суд сможет признать отношения брачными даже при меньшем сроке совместного проживания.

Сообщается, что законопроект был внесен в Госдуму 30 января 2024 года после поручения президента России правительству подготовить меры поддержки вдов и гражданских супруг женщин, не состоявших в официальном браке с участниками СВО, но совместно проживавших, ведущих общее хозяйство или имеющих общих детей. В комитете отметили, что в целом концепция инициативы была поддержана, однако споры вызвали положения проекта о применении всех правовых последствий зарегистрированного брака к таким фактически сложившимся семьям военнослужащих.

Ранее вдовам участников СВО разрешили пользоваться автомобилями мужей. Госдума приняла во втором чтении законопроект, дающий супругам погибших участников спецоперации право пользоваться их автомобилями до вступления в наследство, пишет Ура.ру.